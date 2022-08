Serie B2: Egle Solarino è il nuovo martello della FLV Cerignola

Ancora una new entry nel roster della nuova Fenice Libera Virtus Cerignola messa a segno dal ds Savino Belluna. Approda in terra pugliese la schiacciatrice Egle Solarino, siciliana classe 2002, che nonostante la giovane età vanta esperienze di spessore nel suo curriculum. Cresciuta tra le fila del Catania dove ha disputato i campionati di categoria finì ad arrivare alla Serie B2, nell’ultima stagione ha presenziato a Ladispoli nel campionato di B1, crescendo e potenziando tutto il suo bagaglio d’esperienza. La nuova atleta si presenta così: ”Sono molto felice di vivere questa nuova esperienza e desiderosa di mettere a disposizione della squadra tutto il mio impegno e le mie potenzialità. Mi auguro un anno ricco di soddisfazioni sia personali e non solo. Spero di poter ricambiare in campo tutto l’affetto che la Puglia sicuramente mi darà. Mando un caloroso abbraccio ai tifosi della FLV Cerignola, ci vediamo presto in campo!”.