Volley femminile B2: Cerignola si rinforza con Mariangela Cellamare

Ancora una new entry messa a segno dal ds Savino Belluna che porta a Cerignola la centrale, nata a Trani, Mariangela Cellamare. Classe 2000, ha mosso i primi passi nella pallavolo nella sua città di appartenenza per poi approdare a Corato, nella società Polis, dove prende parte al campionato Under 16 fino alla titolarità in squadra nel campionato di serie C nella medesima compagine sino al campionato precedente.

Una scommessa giovane e promettente agli ordini di coach Drago e della FLV Cerignola. Ecco le sue prime parole: "Sono molto contenta e non vedo l'ora di iniziare questa nuova avventura targata FLV. Sarà il mio primo campionato di B2, cosa che mi motiva tanto e in cui bisognerà puntare a fare sempre meglio, lavorando duramente con le mie nuove compagne, che non vedo l'ora di conoscere, e attraverso i consigli di mister Drago. Sono convinta che ci aspetta una stagione impegnativa, che ci permetterà di crescere sotto ogni punto di vista e spero ci riservi tante soddisfazioni. Colgo l'occasione per ringraziare la mister Annagrazia Matera, che è stata la prima a credere in me e con la quale sono cresciuta, lo staff e tutta la Polis Corato. Ci vediamo al palazzetto!”.