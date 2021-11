B1: troppo poca Cerignola nel derby, Melendugno vince agevolmente 3-0

Troppa differenza in campo quest’oggi ad Otranto nel derby pugliese tra, valido per il settimo turno di campionato della B1 femminile di volley. Le rossonere padrone di casa si sono imposte con un netto, confermando il proprio ruolo di vicecapolista e mantenendo le foggiane nelle parti basse della classifica (sono ancora ferme a 3 punti). Purtroppo il match non ha avuto storia e si è capito l’andamento già nel primo parziale. Ilin favore di Melendugno ha scoraggiato la FLV che non ha reagito a sufficienza nel secondo set, perso per 25-16, nonostante una piccola e timida reazione.

Non è andata meglio nel set conclusivo, in cui Cerignola ha raggranellato appena 11 punti. Nella prossima gara, in programma il 5 dicembre, le foggiane saranno impegnate ancora una volta in trasferta, in un altro derby in cui bisognerà combattere di più, quello contro la Zero5 Castellana Grotte. Ci si attende un pronto riscatto per interrompere quanto prima questa serie negativa di sconfitte. Il tabellino del match:

VOLLEY MELENDUGNO-FLV CERIGNOLA 3-0 (25-14, 25-16, 25-11)

MELENDUGNO: Morone, Mileno, Albano, Antignano, Kostadinova, Alikaj, Luraghi (L), Pettinari, Greco, Basciano, Albanese, Tamborino M, Tamborino G. All: Taurisano

CERIGNOLA: Micheletti, Luzzi, Bellapianta, Fanizzi, Mantovani, MansI, Mancini, Peruzzi, Palumbo, Puro, Galuppi. All: Sarcinella