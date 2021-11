B1: terza sconfitta di fila per Cerignola, al Pala Di Leo si impone Amando

Quando si perde 3-0, di solito non c’è appello, ma la sconfitta di ieri al Pala Di Leo dellacontroha tutte le attenuanti del caso. Le messinesi hanno infatti conquistato 75 punti complessivi, mentre quelli totali delle foggiane sono stati 64, segno che non ci sono state grosse distanze tra le due formazioni. Le pugliesi sono partite con Linda Micheletti in palleggio eopposta, Mantovani e Mansi centrali, Fanizzi e la veterana Bellapianta a schiacciare con Galuppi libero.

Nel corso della contesa spazio tra le foggiane anche per Eleonora Puro in regia, per la laterale Claudia Palumbo e per Siria Mancini sottorete. Cerignola ha disputato una partita gagliarda, mai doma, facendo denotare come una classifica bugiarda la collochi in una posizione non consona, specie in riferimento al gioco espresso nella gara contro le siciliane, semplicemente meglio rodate. Fra l’altro la maggiore esperienza ed attitudine a giocare partite di categoria hanno fatto ben presto pendere l’ago della bilancia dalla parte delle ospiti: gara sempre controllata e capacità di reagire immediatamente tutte le volte che si sono presentati cali di concentrazione (come nell’avvio di terzo set ad esempio) rimontando prontamente.

Molto bene nelle file della FLV Sharon Luzzi che con 23 punti è stata la top scorer del pomeriggio foggiano. Adesso testa al prossimo appuntamento, la trasferta calabrese contro Desi Volley Palmi che ha gli stessi punti in classifica di Cerignola (3, ma con una partita in meno. Il tabellino del match:

FLV CERIGNOLA-AMANDO VOLLEY 0-3 (21-25, 22-25, 21-25)

Cerignola: Micheletti 2, Luzzi 23, Bellapianta 7, Fanizzi 5, Mantovani 5, Mansi 2, Mancini, Peruzzi, Palumbo 2, Puro 1, Galuppi (L). All: Sarcinella

Amando Volley: Cecchini 5, Bilardi 16, Agostinetto, Silotto 10, Ferrarini 2, Quiligotti (L), Marino 10, Bertiglia 10. N.E. Grillo (L2), Amaturo. All: Jiminez