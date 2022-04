B1: la stanchezza si fa sentire tra le fila di Cerignola, pesante ko con Fiamma Torrese

Dopo il bel derby vinto contro Castellana Grotte, ci si aspettava una ulteriore conferma da parte della FLV Cerignola che però non è riuscita a replicare l’ottimo match di pochi giorni fa al PalaPittoni di Torre Annunziata. La Givova Fiamma Torrese si è imposta 3-0 al termine di un match a senso unico, nonostante un buon secondo set e il tentativo delle pugliesi di pareggiare il risultato.

La stanchezza delle gare recuperate e ravvicinate si è fatta sentire, con un approccio negativo fin dai primi scambi. Le padrone di casa sono partite con grande impeto, concretizzando un vantaggio rassicurante (10-4). Gli ace della Fiamma fanno male e allargano il divario, ma la FLV ha avuto il merito di provarci sempre, persino nei momenti più delicati. Il 25-12 è stato purtroppo eloquente, senza demoralizzare le ragazze di coach Sarcinella.

Nel secondo parziale, Cerignola parte con maggiore grinta e il 5-2 fa capire che la voglia di pareggiare è tanta. Fiamma Torrese si riaccende con un ace e il sorpasso diventa realtà. L’allungo delle padrone di casa viene frenato da una buona pallavolo di Cerignola che dimostra di poter competere contro avversarie con classifica migliore.

Dal 20-11 al 25-18 finale per la Givova c’è stata una buona reazione, non sufficiente per l’1-1. Nella terza frazione di gioco l’equilibrio è durato poco, gli attacchi continui delle campane non hanno lasciato scampo alla FLV e il 25-15 è stato forse una punizione troppo severa con il conseguente 3-0 definitivo. Il tabellino del match:

GIVOVA FIAMMA TORRESE-FLV CERIGNOLA 3-0 (25-12, 25-18, 25-15)

FIAMMA TORRESE: Campolo, Prisco, Vujko, Boccia (C), Perna, Figini, Manto, De Girolamo, De Luca Bossa, Tardini, Pernice. All. Salerno

CERIGNOLA: Mantovani, Luzzi, Galluppi lib, Palumbo, Peruzzi, Mancini, Fanizzi, Micheletti, Mansi, Puro, Di Bari. All: Sarcinella