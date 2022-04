B1: sconfitta bis per Cerignola contro San Salvatore Telesino, 0-3 in Campania

Un’altra sconfitta nel giro di pochi giorni e sempre contro lo stesso avversario. La FLV Cerignola ha completato l’ultimo recupero di campionato nel girone F della B1 femminile di volley, perdendo 3-0 in trasferta contro la Forex Olimpia San Salvatore Telesino. A campi invertiti le due squadre avevano dato vita a un bel match, in cui le foggiane erano riuscite a strappare un set, ieri sera invece le cose sono andate diversamente.

Le ragazze di coach Sarcinella hanno resistito solamente nel primo parziale, perso di misura (25-22) per poi arrendersi in maniera un po’ troppo semplice nelle altre due frazioni di gioco. Le padrone di casa, infatti, hanno dominato il secondo set con un eloquente 25-10, mentre il set conclusivo è terminato con un 25-13 ugualmente netto. Il ko lascia la FLV a quota 15 punti in classifica, in terzultima posizione che verrà confermata alla fine di questa stagione con la conseguente retrocessione in B2. Il tabellino del match:

FOREX SAN SALVATORE TELESINO-FLV CERIGNOLA 3-0 (25-22, 25-10, 25-13)

SAN SALVATORE: Moretti (L), Del Vaglio, Biscardi L., Matrullo, Cassone, Sanguigni, Labianca, Biscardi G., Fuoco, De Angelis, Romano, Lamparelli. All. Eliseo

CERIGNOLA: Mantovani, Luzzi, Galluppi lib, Palumbo, Peruzzi, Mancini, Fanizzi, Micheletti, Mansi, Puro, Di Bari. All: Sarcinella