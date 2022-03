B1: rinviato per covid il match di sabato tra FLV Cerignola e Akademia Messina

Rinviato il match di sabato prossimo, 19 marzo 2022, tra FLV Cerignola e Akademia Sant’Anna. La capolista del girone F della B1 femminile di volley, infatti, non partirà per la Puglia, dopo aver saltato il big match contro la Narconon Melendugno. Il turno numero 21 di campionato subirà dunque questa variazione a causa di quattro positività tra le atlete della squadra pugliese: in totale accordo tra le due compagini, si è deciso di far slittare il match a data da destinarsi.

Nel ribadire la disponibilità nei confronti della FLV Cerignola, Akademia Sant’Anna ha augurato una pronta guarigione alle atlete foggiane, con la speranza di poterle rivedere in campo prima possibile. Cerignola è attualmente al terzultimo posto del girone con 6 punti all’attivo. La zona salvezza è molto distante, per la precisione 13 lunghezze, anche se la FLV ha una partita in meno rispetto a Terrasini, diretta concorrente e in questo momento prima delle formazioni salve.