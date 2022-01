B1: rinviata per covid la gara dell'8 gennaio tra FLV Cerignola e Forex Olimpia

Laha comunicato la decisione dì rinviare a data da destinarsi, la gara del Campionato di Serie B1, prevista per Sabato 8 Gennaio 2022, tra le ragazze dellae la, per motivi legati al Covid19, che ha bloccato le attività della squadra campana. Non è il primo match di questa categoria di volley femminile che viene rinviata per lo stesso identico motivo. Tutta Cerignola è vicina alla squadra died augura a tutti i componenti della squadra campana una pronta guarigione ed alla società la pronta ripresa del campionato.