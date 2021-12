B1: prima gioia casalinga per la FLV Cerignola, bel 3-0 nel derby contro Cutrofiano

Vittoria doveva essere e vittoria è stata, finalmente. Una prestazione costante e coraggiosa quella di ieri pomeriggio, per mano delle ragazze dellache hanno fatto loro il derby pugliese contro il. Non era un successo scontato, anche per le due formazioni avevano appena tre punti di differenza, ma ha prevalso la voglia dell’Ares di far contento il proprio pubblico per la prima volta in stagione. In campo è scesa finalmente una quadrata e compatta, che sotto ogni fondamentale ha saputo tener testa alla giovane avversaria. C’era bisogno,, di una vittoria così bella e prepotente.

Non è mai stato messo in dubbio il valore delle atlete ieri - in un Pala DiLeo caloroso - se n’è avuta la prova certa. Il cammino è comunque ancora lungo e difficile ma c’è la certezza che la crescita sarà ancora più scattante e valorosa. Nel match di ieri soltanto il primo set è stato in bilico (25-21), poi il 3-0 è maturato lasciando a Cutrofiano soltanto 18 e 13 punti. Ora i punti in classifica sono 6 e Cerignola concluderà il 2021 fra una settimana contro la capolista Accademia Sant’Anna. Il tabellino del match:

FLV CERIGNOLA-CUORE DI MAMMA CUTROFIANO 3-0 (25-21, 25-18, 25-13)