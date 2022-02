B1: ko pesante per Cerignola a Terrasini, 0-3 e appena 31 punti conquistati

Squadra in casa

La trasferta siciliana della FLV Cerignola si è tramutata in una sconfitta che non aiuta di certo la classifica della formazione pugliese. Le ragazze foggiane hanno resistito soltanto un set contro il Duo Rent Terrasini, perso comunque con una distanza evidente. I 31 punti complessivi delle atlete di coach Sarcinelli sono una dolorosa realtà con cui bisognerà fare i conti per affrontare le prossime sfide, a partire dal complicato derby regionale della prossima settimana contro la vicecapolista Narconon Melendugno.

Ieri, a Terrasini è andato in scena un primo set tutto sommato da non buttare via, poi Cerignola ha letteralmente mollato. La seconda e la terza frazione di gioco si sono concluse entrambe sul 25-8, due batoste che hanno abbassato ulteriormente il morale dell’Ares.

È necessario risollevarsi in fretta, anche perché la classifica è impietosa: le foggiane sono sempre al terzultimo posto del girone F della B1 femminile di volley, con 6 punti che non rappresentano un buon viatico per tentare la salvezza. La squadra può fare molto dì più e c’è la convinzione nell’ambiente, con ancora 10 partire da disputare, di poter dimostrare dì valere più dì quanto ottenuto fino ad oggi. Il tabellino del match:

DUO RENT TERRASINI-FLV CERIGNOLA 3-0 (25-15, 25-8, 25-8)

TERRASINI: Marangon, Buffa, Giudice (L), Mercanti, Monzio Compagnoni, Murri, Nielsen, Biccheri, Gatta. All. D’Accardi.

CERIGNOLA: Mantovani, Luzzi, Galluppi, Palumbo, Peruzzi, Mancini, Fanizzi, Micheletti, Mansi, Puro, Di Bari. All: Sarcinelli