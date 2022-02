B1: ko interno per la FLV Cerignola che perde lo scontro salvezza con Palmi

Termina a favore della formazione del Desi Palmi la prima sfida del 2022 delle virtussine cerignolane. Una prestazione opaca per mano delle giovani atlete della FLV che hanno lasciato 3 punti importanti in chiave salvezza. Nulla è comunque perso, nell’ambiente c’è fiducia e certezza delle forti qualità delle atlete. Incerto come non mai il primo set, in cui le padrone di casa pugliesi sono rimaste vicine nel punteggio alle ospiti.

Ne è venuto fuori un parziale davvero spettacolare, conquistato da Palmi con un 25-22 che ha galvanizzato subito la squadra calabrese. Le distanze sono state invece maggiori nella seconda frazione di gioco, in cui le ospiti si sono imposte con un 25-18, segno che la voglia di chiudere in fretta i conti era tantissima, tenendo conto del lungo stop e della lontananza dai campi. Nel terzo parziale il copione si è ripetuto e il 25-20 ha consentito a Palmi di conquistare l’intera posta in palio.

Da sottolineare l’ottima prestazione della solita Luzzi, autrice di 15 punti che purtroppo non hanno fruttato nemmeno un parziale. La squadra rimane al terzultimo posto del girone F della B1 femminile di volley con 6 punti all’attivo. Il tabellino del match:

FLV CERIGNOLA-DESI PALMI 0-3 (22-25, 18-25, 20-25)

CERIGNOLA: Mantovani 4, Luzzi 15, Galluppi lib, Palumbo 9, Peruzzi 5, Mancini, Fanizzi 2, Micheletti 2, Mansi 4, Puro ne, Di Bari ne. All: Sarcinelli

PALMI: Mearini 10, Isgró 7, Mancuso 9, Andeng 5, Surace 3, Giometti 16, Fanelli 1, Ciancio lib, La Rosa ne, Cicoria ne, Cagol ne All. Camiolo