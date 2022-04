B1: per la FLV Cerignola una vittoria che dà morale, battuta Catania in rimonta

Arriva con gloria e senza tregua la vittoria dello scontro diretto per la FLV Cerignola contro la formazione catanese dell’Hub Ambiente. Una prestazione in crescita per le atlete dei coach Sarcinella e Leone, che nonostante i vari problemi e con solamente due allenamenti preparatori, sono riuscite ad uscirne a testa alta dal faticoso match di recupero, terminato sul punteggio di 3-1.

Una formazione in forte crescita quella pugliese che, passo dopo passo, sta mostrando la giusta acredine verso gli avversari, motivandosi con coraggio e tenacia. Di sicuro questi tre punti sono stati una bella soddisfazione per le giovani atlete, in vista delle prossime settimane colme di impegni. Il prossimo appuntamento è vicinissimo: lunedì pomeriggio Cerignola sarà ospite dell’Akademia Messina, capolista “virtuale” del girone F della B1 femminile di volley.

Il match di ieri non è stato affatto semplice per la FLV. Il primo set è stato a dir poco complicato, con le siciliane capaci di portarsi in vantaggio con un perentorio 25-16. Il secondo parziale è stato incerto ed equilibrato come non mai: Cerignola ha rischiato lo 0-2, ma fortunatamente i vantaggi sono andati nel modo giusto, un estenuante 28-26 che ha riequilibrato il punteggio.

Nel terzo e nel quarto set, poi, le pugliesi si sono scatenate e hanno portato a casa la posta piena. La squadra è salita così a quota 9 punti in classifica, ma ha ancora diverse gare da recuperare. Il tabellino del match:

FLV CERIGNOLA-HUB AMBIENTE CATANIA 3-1 (16-25, 28-26, 25-20, 25-14)

CERIGNOLA: Mantovani, Luzzi, Galluppi lib, Palumbo, Peruzzi, Mancini, Fanizzi, Micheletti, Mansi, Puro, Di Bari. All: Sarcinella

CATANIA: Curti, Agbortabi, Asero (L), Altavilla, Merler, Foti (L), Carnazzo, Chiesa, Manservisi, Silvestre, Baglio, Muscetto. All. Baldi