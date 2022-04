B1: Cerignola vince il derby con merito, Castellana Grotte domata in 4 set

Il derby pugliese si tinge dei colori della FLV Cerignola. La formazione foggiana è riuscita a battere 3-1 la Zero5 Castellana Grotte, un successo imprevisto da molti ma che conferma i progressi della squadra, salita ora a 12 punti in classifica.

Mister Sarcinella per il Cerignola schiera Luzzi (top scorer di gara con 24 punti) opposta a Micheletti (5), Mansi (7) e Mantovani (9) al centro, Peruzzi (7) e Palumbo (11) laterali, Galuppi libero. A referto Fanizzi, Puro, Mancini e Di Bari. De Robertis risponde con Liguori (16) opposta a Pinto (2), Vinciguerra (14) e Micheletto (2) centrali, Civardi (13) e Cipriani (18) schiacciatrici, Recchia e Pisano liberi (difesa e ricezione). A referto Equatore, Pavone e Soleti.

Primo set equilibrato fino al 15-14, poi la Zero5 piazza un break importante (15-20) con ben 3 ace. Ma qui, Cerignola si riscatta con un prodigioso recupero (22-23) ed il sorpasso vincente (26-24). Reazione ospite nel secondo set con la Zero5 sempre in vantaggio (5-8, 9-14), ma, anche in questo caso la reazione delle padrone di casa non si è fatta attendere.

Purtroppo la Zero5 ha contrattaccato, riuscendo a chiudere il set sul 21-25. Ancora equilibrio nella parte iniziale del terzo set (8-7, poi 13-14), poi un muro ofantino e tre errori consecutivi della squadra castellanese lanciano la volata di Cerignola (18-14) che ci crede e conquista il meritato 25-19. Nel terzo set la Zero5 parte molto bene (7-14), intenzionata ad arrivare al tie-break, ma è un’illusione perché anche questo grosso vantaggio viene sprecato.

A partire dal 9-15 la Zero5 subisce ben sei punti per una serie di errori che rimettono in gioco Cerignola (15-16). Si arriva così al 19-19, poi Castellana Grotte si porta sul 19-23. Tre errori diretti e tre muri però, regalano a Cerignola la quarta vittoria in campionato (25-23), nel tripudio per un derby conquistato con grande determinazione. Il tabellino del match:

FLV CERIGNOLA-ZERO5 CASTELLANA GROTTE 3-1 (26-24, 21-25, 25-19, 25-23)

CERIGNOLA: Mantovani, Luzzi, Galluppi lib, Palumbo, Peruzzi, Mancini, Fanizzi, Micheletti, Mansi, Puro, Di Bari. All: Sarcinella

CASTELLANA GROTTE: Cipriani, Pisano Mar. (L), Liguori Dal., Recchia (L), Vinciguerra, Pinto, Pavone, Civardi, Di Carlo, Micheletto, Soleti. All. De Robertis