B1: la FLV Cerignola si arrende in fretta nella sfida casalinga contro Arzano

Agevole successo esterno per la Luvo Barattoli Arzano che mette a segno una vittoria da tre punti in casa dell’Ares Cerignola. Una partita che purtroppo ha avuto poca storia, lasciando all’asciutto le ragazze di coach Sarcinella. Che fosse una gara a senso unico lo si apprende fin dalle prime battute. La squadra ospite non aspetta più di tanto (6-8) per cominciare ad accumulare un vantaggio che ben presto diventa incolmabile.

La palleggiatrice Ilaria Michelini chiama all’azione tutte le sue compagne e ben presto lo score delle presenti si arricchisce di numeri e giocate (10-16). Poco più di un quarto d’ora ed è già tempo di concludere positivamente in parziale per Arzano imponendosi con il punteggio di 15-25. Le cose restano praticamente immutate anche nella seconda frazione di gioco. Anche questa fase non offre emozioni particolari (11-21), per la Luvo Barattoli Arzano è un’autostrada fino alla fine.

Nonostante il cambio di sestetto per l’ultimo set, la Luvo Barattoli spadroneggia ben presto e non lascia scampo alle pugliesi padrone di casa. Nel terzo parziale ancora pochi punti per l’Ares, questa volta finisce addirittura 13-25. Da salvare c’è l’ottima prestazione di Luzzi, capace di totalizzare 10 punti e di raggiungere quindi la doppia cifra. Il tabellino del match:

FLV CERIGNOLA-LUVO BARATTOLI ARZANO 0-3 (15-25; 14-25; 13-25)

CERIGNOLA: Mantovani 7, Luzzi 10, Galuppi (L), Palumbo 2, Peruzzi 5, Mancini, Fanizzi 4, Puro 1, Micheletti, Mansi 1. Non entrate: Stelluto, Di Bari. All. Sarcinella

ARZANO: De Siano 11, Piscopo V. (L), Passante 13, Aquino 8, Suero 11, Michelini 2, Palmese 3, Putignano 7. Non entrate: Mautone, Rinaldi e Dello Iacono. All. Piscopo A.