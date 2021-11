B1: Cerignola non riesce a far esultare il proprio pubblico, al DiLeo vince Terrasini

Una prestazione opaca quella di ieri in casa dellache non riesce ad imporsi sulla Duo Rent, sfumando un risultato che avrebbe giovato ai fini della classifica. Lo 0-3 relega le pugliesi al terzultimo posto in classifica, sempre con 3 punti all’attivo. Il match è stato indirizzato fin da subito nel primo set, terminato con

Le padrone di casa sono riuscite a mantenere l’equilibrio fino alla metà del parziale, quando poi Terrasini ha preso il largo, portandosi sul 18-11 e riuscendo a gestire gli ultimi scambi prima dell’1-0. Il secondo set è stato altrettanto combattuto, con le gialloblu che hanno creato un buon margine per poi subire il ritorno di Cerignola. Nel momento più difficile, però, la squadra palermitana ha tirato fuori gli artigli e ha assestato il break decisivo per il 25-19 che ha sancito il 2-0 nel conto set.

Perentorio, poi, è stato il 25-16 del terzo e definitivo set, con Terrasini che ha azzardato la fuga per non essere più ripresa da Cerignola. Arriveranno giorni e risultati migliori, le virtussine non vogliono assolutamente mollare. Fra una settimana è in programma la complicata trasferta leccese contro Melendugno. Il tabellino del match:

FLV CERIGNOLA-VOLLEY TERRASINI 0-3 (16-25, 19-25, 16-25)

CERIGNOLA: Micheletti, Luzzi, Bellapianta, Fanizzi, Mantovani, MansI, Mancini, Peruzzi, Palumbo, Puro, Galuppi. All: Sarcinella

TERRASINI: Nielsen, Murri, Monzio Compagnoni, Gatta, Brioli, Mercanti, Biccheri, Buffa, Foscari, Grillo. All: D'Accardi