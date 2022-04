B1: Cerignola lotta con coraggio ma si arrende in 4 set al San Salvatore Telesino

Il buon momento della FLV Cerignola termina purtroppo con un ko interno che comunque non fa dimenticare i buoni progressi messi in mostra dalla squadra pugliese nelle ultime settimane. Le ragazze di coach Sarcinella si sono arrese in quattro set alla Forex Olimpia San Salvatore Telesino, formazione a caccia di punti utili per la salvezza nel girone F della B1 femminile di volley e determinato a espugnare a tutti i costi il PalaDileo.

I primi due set hanno evidenziato questa grande volontà delle campane di portare a casa la posta piena, con un 25-18 e il successivo 25-19 che hanno messo Cerignola di fronte alla realtà. La reazione delle foggiane è arrivata comunque nel terzo parziale, vinto dalla FLV con un perentorio 25-22 che poteva garantire maggiore entusiasmo e magari il raggiungimento del tie-break per allungare la striscia di risultati utili.

Purtroppo la quarta frazione di gioco è stata quella meno equilibrata del match, con la Forex Olimpia capace di lasciare appena 14 punti alle giallorossoblu. I punti in classifica di Cerignola rimangono 15, in attesa dell’ultimo recupero di campionato e delle rimanenti due gare da disputare di questo girone. Il tabellino del match:

FLV CERIGNOLA-FOREX SAN SALVATORE TELESINO 1-3 (18-25, 19-25, 25-22, 14-25)

CERIGNOLA: Mantovani, Luzzi, Galluppi lib, Palumbo, Peruzzi, Mancini, Fanizzi, Micheletti, Mansi, Puro, Di Bari. All: Sarcinella

SAN SALVATORE TELESINO: Moretti (L), Del Vaglio, Biscardi L., Matrullo, Cassone, Sanguigni, Labianca, Biscardi G., Fuoco, De Angelis, Romano, Lamparelli. All. Eliseo