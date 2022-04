B1: la FLV Cerignola conquista un altro derby, battuto Cutrofiano in tre set

Continua la striscia positiva per le atlete della FLV Cerignola che in questo finale di stagione e, soprattutto, in un intenso periodo di gare, non sta vanificando il duro lavoro svolto sinora in palestra. La chiara dimostrazione è stata l’energica gara di ieri pomeriggio.

La formazione foggiana ha espugnato il campo del Cuore di Mamma Cutrofiano, dunque si è tornati a casa con un fantastico 3 a 0 (23-25/18-25/21-25) conquistato a scapito delle giovani leve under 18 della squadra salentina. Una prestazione di pregevole valore quella delle atlete dei coach Sarcinella e Leone, che nonostante alcuni momenti off e di svantaggio, hanno saputo risalire la china e uscirne vincitrici.

Da oggi si torna nuovamente a lavoro, sabato si scenderà di nuovo in campo sul parquet del Pala Dileo: ospite del giorno sarà la Forex San Salvatore Telesino. La classifica vede ancora Cerignola al terzultimo posto del girone F della B1 femminile di volley, con 15 punti all’attivo e un distacco importante dal penultimo posto. Il tabellino del match:

CUORE DI MAMMA CUTROFIANO-FLV CERIGNOLA 0-3 (23-25, 18-25, 21-25)

CUTROFIANO: Angelini, De Vitofranceschi, Jimenez Armas (C), Danaila Jasmin, Otta, Tornesello, Donofrio, Pagliara, Cirillo, Lerario, Schito, Marra. All. Carratù

CERIGNOLA: Mantovani, Luzzi, Galluppi lib, Palumbo, Peruzzi, Mancini, Fanizzi, Micheletti, Mansi, Puro, Di Bari. All: Sarcinella