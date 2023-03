Vitulano Drugstore Manfredonia, mister Ceppi: "Squadra in crescita"

Sosta del campionato prima di una serie di partite finali sicuramente importanti per le sorti della Vitulano Drugstore Calcio a 5. Mister David Ceppi fa il punto della situazione. "La squadra è in salute fisica. Abbiamo disputato due match ad alta intensità e abbiamo lavorato bene sulla prima linea. Abbiamo fatto tante cose buone, quindi la crescita della squadra c'è. Sia a Catania contro la Sicurlube Regalbuto, dove però abbiamo sbagliato l'approccio nel primo tempo totalmente, ma soprattutto contro lo Sporting Sala Consilina in casa. Ci sono stati degli errori, a volte tecnici, a volte di disattenzione, ed è proprio su questi che dobbiamo cercare di porre l'accento in questi giorni che ci separano da Bulldog Capurso e Polisportiva Futura." Il mister perugino entra nel merito: "Dobbiamo essere molto più attenti in fase difensiva. Non possiamo letteralmente regalare dei gol all'avversario. Non siamo una squadra che realizza moltissimo, di conseguenza non possiamo avere amnesie, difficoltà nella gestione della fase di non possesso. Ciò che serve è proprio limitare, se non azzerare, ma sappiamo bene che è difficile, questi errori." Per vincere, serve anche altro dai suoi giocatori: "Ma servono anche altre cose, che non sono solo tecniche o tattiche ma fanno parte del bagaglio di un giocatore: l'esperienza, la capacità di stare in campo, di capire il momento della partita, quando si può avere un determinato atteggiamento e quando non, la furbizia che spesso i nostri avversari hanno avuto. Alla partita non interessa ciò che pensiamo noi, la partita va avanti. Se l'arbitro non fischia, i nostri avversari hanno tutto il diritto di muoversi e fare quello per cui sono dentro al campo. Ci vuole il fattore esperenziale, che è intorno a tutta la gara. Infine serve l'atteggiamento della squadra che sa di dover passare attraverso delle difficoltà, che conosce i propri difetti ma anche i propri pregi e sa metterli in campo, mascherando le cose meno buone. Dobbiamo imparare questo ed essere meno ingenui sotto alcuni aspetti. Dobbiamo rimanere dentro la gara, sempre e comunque, limitando errori tecnici, tattici, caratteriali per non farci penalizzare. Questo serve per affrontare le gare nel migliore dei modi e puntare all'obiettivo playoff e A2 Élite."