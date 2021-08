Vincenzo Milillo nuovo direttore generale del Foggia Calcio 1920: "Una sfida professionale che mi onora"

Uomo di fiducia della famiglia Canonico, il neo dg rossonero ha rivestito in passato la carica di direttore tecnico dell’AS Bisceglie 1913, direttore sportivo del Molfetta Calcio e responsabile del settore giovanile dell’Andria Calcio

Vincenzo Milillo nuovo direttore generale del Foggia Calcio 1920. Lo ha comunicato la società rossonera: Milillo, uomo di fiducia della famiglia Canonico, ha rivestito in passato la carica di direttore tecnico dell’AS Bisceglie 1913, direttore sportivo del Molfetta Calcio e responsabile del settore giovanile dell’Andria Calcio.

“Ringrazio il presidente Nicola Canonico", le prime parole del neo dg rossonero. "Una persona eccezionale, imprenditore di primissimo livello e, non ultimo, grande competente di calcio, per la fiducia e per la nuova e gratificante opportunità professionale".

"Il ruolo di direttore generale è un incarico stimolante e di grande responsabilità che cercherò di svolgere mettendo a disposizione del Calcio Foggia 1920 il massimo impegno e la massima serietà. Questa che intraprendo è una sfida professionale che mi onora e sono felice di affrontarla in questo club centenario che ha scritto pagine importanti nella storia del calcio italiano. Forza Foggia!”