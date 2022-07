Vieste città dello sport, arrivano i grandi eventi estivi: giro d'Italia a vela, beach soccer e mondiali di orienteering

Dopo il triathlon a Vieste sbarca la vela con il giro d’Italia, in attesa dei mondiali di orienteering. La capitale del turismo pugliese si appresta a vivere un inizio di mese di luglio all’insegna del grande sport. E? partita da Genova il 15 giugno una regata che sta portando dieci equipaggi doppi, a bordo di imbarcazioni Beneteau Figaro 3, in un giro a tappe attorno all’Italia, che si concludera? l’8 luglio a Venezia: si chiama Marina Militare Nastro Rosa Tour e dopo aver toccato le citta? di Genova, La Maddalena, Formia, Crotone e Brindisi, il Giro dell’Italia a vela sbarca a Vieste dove sostera? fino a domenica. In contemporanea il Mundial Summer Beach Soccer con un quadrangolare che vedra? in campo l’Italia contro Honduras, Austria e Lussemburgo.

Primo match sulla sabbia della Vieste Beach Arena venerdi? 1 luglio alle ore 17.00, mentre nella giornata di sabato 2 luglio spazio alla finalina per il terzo e quarto posto alle 17.00 a cui seguira? alle 18.00 la finalissima che decretera? la vincente del torneo. Tutto questo in attesa dell’inizio del campionato del mondo di orienteering in programma venerdi? 8 luglio. “Saranno quindici giorni di grande sport - commenta l’assessore Dario Carlino -, un mese di luglio con tanti eventi sportivi che ben si coniugano con le attivita? turistiche, a dimostrazione che a Vieste il binomio Sport-Turismo funziona. In questi giorni la nostra citta? sara? gremita di atleti provenienti da tutto il mondo. Sara? una grande festa”.

Il programma del Giro d’Italia a vela:

30 Giugno | MMNRT – IL GIRO 2022 Tappa Vieste

20:00 Arrivo ed apertura Villaggio

Villaggio Marina Militare Nastro Rosa Tour fra atleti, attivita? ed eventi 01 Luglio | MMNRT – IL GIRO 2022 Tappa Vieste

10:00 Apertura Villaggio

Villaggio Marina Militare Nastro Rosa Tour fra atleti, attivita? ed eventi 10:00 – 12:30

Visita e uscita in mare del Catamarano “Lo Spirito di Stella”

11:00 – 18:00

Open Day FIV - Destinato ai giovani

12:00

Eventi Sportivi in mare – RACE DAY

Categorie Offshore

14:30 – 17:30

Visita e uscita in mare del Catamarano “Lo Spirito di Stella”

16:00 – 17:00

Slot temporale a disposizione per gli Enti Istituzionali (Regione – Comune)

19:00 – 21:00

The Ocean Race - Aperitif Sunset

02 Luglio | MMNRT – IL GIRO 2022 Tappa Vieste

10:00 Apertura Villaggio

Villaggio Marina Militare Nastro Rosa Tour fra atleti, attivita? ed eventi

10:00

Eventi Sportivi in mare – RACE DAY

Categorie Inshore e Boards

10:00 – 12:30

Visita e uscita in mare del Catamarano “Lo Spirito di Stella”

11:00 – 18:00

Open Day FIV - Destinato ai giovani

11:30 – 12:30

Slot temporale a disposizione per gli Enti Istituzionali (Regione – Comune)

14:30 – 17:30

Visita e uscita in mare del Catamarano “Lo Spirito di Stella”

18:30

Premiazione della categoria Offshore

Tratta Brindisi – Vieste

a seguire

Consegna bandiera The Ocean Race Genova – The Grand Finale al Sindaco della Citta? a seguire

The Ocean Race - Aperitif Sunset

03 Luglio | MMNRT – IL GIRO 2022 Tappa Vieste

10:00 Apertura Villaggio

Villaggio Marina Militare Nastro Rosa Tour fra atleti, attivita? ed eventi

10:00

Eventi Sportivi in mare – RACE DAY

Categorie Inshore e Boards

10:00 – 12:30

Visita e uscita in mare del Catamarano “Lo Spirito di Stella”

11:00 – 18:00

Open Day FIV - Destinato ai giovani

11:30 – 12:00

Slot temporale a disposizione per gli Enti Istituzionali (Regione – Comune)

14:30 – 17:30

Visita e uscita in mare del Catamarano “Lo Spirito di Stella

19:00 – 20:00

The Ocean Race - Aperitif Sunse