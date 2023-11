Ora è ufficiale: Vieste sarà “Comune europeo dello sport per il 2025”. Lo ha annunciato questa mattina Gian Francesco Lupattelli, presidente di ACES Europe, la federazione delle Capitali e Città Europee dello Sport.

E’ la prima volta in assoluto che una città della Capitanata ottiene l’ambito riconoscimento. “We are pleased to officially designate Vieste as the European Town of Sport for the year 2025. Abbiamo lavorato tanto per leggere queste due righe che danno il via ad un’avventura straordinaria", ha dichiarato commosso l’assessore allo Sport, Dario Carlino.

"Un riconoscimento prestigioso non solo per la città di Vieste ma per tutto il Gargano, la provincia di Foggia e la Regione Puglia, un importante moltiplicatore per sport, turismo e cultura del territorio. La vittoria di Vieste - ha rimarcato Carlino - esprime pienamente tutta la strategia che dal 2016 caratterizza le politiche sportive: salute, buona vita, accesso popolare alla pratica sportiva, abbattimento di ogni barriera fisica e mentale.“

Una grande opportunità per rilanciare l'importanza del Movimento e dello Sport. “Il binomio sport-turismo qui da noi funziona e ha già offerto tanti importanti spunti per destagionalizzare. Il turismo sportivo è in forte crescita e rappresenta una notevole occasione di sviluppo locale, offrendo la possibilità di completare l’offerta turistica, diventando fonte di ricchezza e occupazione” ha concluso Carlino.