Vieste dedica al prof. Michele Notarangelo il Trofeo di Sant'Antonio

Torna a Vieste il Trofeo di Sant’Antonio che quest’anno sarà dedicato alla memoria del professor Michele Notarangelo, dirigente dell’associazione ‘Cicloamatori Vieste’ scomparso lo scorso marzo.

L’appuntamento è per domenica 1 ottobre e la gara sarà valida per l’assegnazione del Campionato Nazionale Ciclismo Strada Centro Sportivo Italiano.

La manifestazione è riservata ai soli ciclisti tesserati CSI che si sfideranno lungo il circuito di gara che misura 21 chilometri per conquistare il titolo nazionale. I partecipanti daranno vita a due partenze: alle 9.30 saranno in gara le categorie Elite Sport, Master 1, Master 2, Master 3, Master 4, mentre cinque minuti più tardi prenderanno il via Master 5, Master 6, Master 7, Master 8 e Donne. Il primo di ciascuna categoria vestirà la maglia di campione nazionale.

Il circuito di gara, che dovrà essere ripetuto tre volte, presenta tre brevi salite: la prima di 900 metri subito dopo il via ufficiale con pendenza media del 6%, un secondo strappo di 700 metri con pendenza media del 5% e nel finale in vista dell’arrivo con 700 metri e pendenza media del 2%.

Alla manifestazione saranno presenti Marco Calogiuri (vice presidente nazionale ‘Centro Sportivo Italiano’), Biagio Nicola Saccoccio (responsabile ‘Commissione Tecnica Nazionale Ciclismo’), Ivano Rolli (presidente comitato regionale CSI Puglia), Antonino Anzivino (presidente comitato provinciale CSI Foggia) e i delegati tecnici ciclismo CSI Puglia.