Vieste non è solo mare: vuole sempre di più e punta a diventare la Capitale Europea dello Sport

E' ufficiale. Vieste, la città del faro, si candidata a diventare Capitale Europea dello Sport nel 2025. Ad annunciare la candidatura sono stati il sindaco Giuseppe Nobiletti e l’assessore allo Sport Dario Carlino. Ora si attende la decisione dell’Aces (Associazione Capitali Europee Sport) che entro il prossimo anno deciderà sull’assegnazione. Vieste è l’unica città della Puglia ad aver presentato la candidatura. “E’ un percorso che abbiamo avviato sin dall’inizio della nostra avventura amministrativa, non vuole essere solo il riferimento del turismo balneare, vuole andare oltre, con la cultura, l’archeologia e soprattutto lo sport. Il binomio sport-turismo qui da noi funziona e ha già offerto tanti importanti spunti per destagionalizzare. Il turismo sportivo è in forte crescita e rappresenta una notevole occasione di sviluppo locale, offrendo la possibilità di completare l’offerta turistica, diventando fonte di ricchezza e occupazione"

Sindaco e assessore aggiungono: "Il territorio ha tutte le carte in regola per potersi proporre come meta eccellente per il turismo outdoor, sia per eventi sportivi di alto livello, che per gli sport amatoriali”. Le varie forme di turismi integrati fanno ormai da traino all’allungamento della stagione, con una crescita di fatturato importante. “Un esempio da considerare è quello di Castiglione della Pescaia che negli anni successivi al riconoscimento di città europea dello sport, ha registrato un notevole aumento di arrivi e di presenze soprattutto nei mesi primaverili e autunnali. Ecco perché Vieste è sempre più decisa ad andare oltre il mare”.