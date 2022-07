Al via i mondiali di Orieteering, 39 nazioni si danno appuntamento a Vieste: "Il Gargano è anche questo"

Una cerimonia da apertura a Vieste, alla Marina piccola, per dare il via ai mondiali di Orieteering che si svolgeranno per prossimi 7 giorni sul Gargano, con la premiazione sabato 16 nella Foresta Umbra e di chiusura a Peschici.

39 nazioni per 3000 atleti, affolleranno il territorio garganico, armati di una mappa e di una bussola - come spiega Gabriele Viale, Presidente Comitato Organizzatore - dovranno trovare una serie di punti di controllo.

Per Vito Cozzoli, presidente di Sport e salute, il Comitato che ha scelto il nostro territorio come terreno di gioco, "Il mondiale di orieteering porterà sul Gargano un grande impatto economico, di traino turistico ma anche della pratica sportiva". Sicuramente per il Gargano è stata una prova generale per 'fare rete' tra i comuni.