Tutto sull'avversario del Foggia: la Juve Stabia

Tornato il sereno in casa Foggia dopo l’esonero di Peppino Pavone e il pericolo dimissioni da parte del Maestro Zeman, i rossoneri tornano in campo stasera a Castellammare di Stabia con l’obiettivo di vincere per scacciare quella che, a tutti gli effetti, è una crisi di risultati iniziata a dicembre con la sconfitta di Catanzaro e passata attraverso un pari scialbo con il Monterosi prima di Natale e con la pesante sconfitta casalinga di domenica scorsa con il Latina. Bisogna dare una sterzata, anche sotto il piano del gioco, apparso tutt’altro che spumeggiante nelle ultime uscite. Il mercato ha regalato altri due volti nuovi: Alessandro Di Paolantonio, centrocampista col vizio del gol dal Monterosi, e Gianluca Turchetta, esterno d’attacco proveniente dall’Imolese che non disdegna né di andare a rete né di fornire assist. Insomma, le premesse per una rinascita in terra campana ci sono tutte.

La Juve Stabia di Stefano Sottili, subentrato a metà ottobre a Walter Novellino, è però cliente scomodo. Le “vespe” hanno finora raccolto 27 punti frutto di 6 vittorie e nove pareggi. Sono 6 le sconfitte subite per un totale di 23 gol fatti e altrettanti incassati. In Coppa Italia di Serie C fuori al primo turno dopo aver perso in casa contro il Messina per 3-2. Al “Menti”, in campionato, quattro vittorie, cinque pareggi e una sconfitta per dodici gol segnati e solo 7 subiti. Cannonieri dei gialloblu sono gli attaccanti Eusepi e Bentivegna con 6 reti ciascuno. Seguono altri quattro attaccanti quali Stoppa a cinque centri, l’eterno Evacuo e Panico, ceduto alla Pro Vercelli, a due gol, Della Pietra con una segnatura. Un gol anche per il centrocampista Berardocco, ceduto alla Carrarese.

Mercato invernale movimentato in casa stabiese con gli arrivi del portiere Dini dalla Fidelis Andria, dei difensori Dell’Orfanello dal Lavello, Panico dal Cosenza e Peluso dalla Mariglianese, del centrocampista Erradi dalla Pro Vercelli e dell’attaccante Ceccarelli dal Catania. Hanno invece salutato, oltre ai già citati Berardocco e Panico, anche il portiere Sarri passato al Cosenza e il terzino Rizzo, preso proprio dal Foggia. Altro ex di turno è il difensore Denis Tonucci.

Sostanziale equilibrio nei precedenti tra Foggia e Juve Stabia in casa delle “vespe”. Su 17 incontri di campionato sono sette le vittorie stabiesi, 6 quelle foggiane e quattro i pareggi. L’ultima disputa al “Menti” tra le due squadre è quello della passata stagione con i gialloblu che si imposero con un netto tre a zero firmato da Borrelli e da una doppietta di Marotta. Ultima vittoria rossonera in Campania nella stagione 2015/2016 allorquando il Foggia di De Zerbi vinse per 3-1 grazie ai gol messi a segno due volte da Iemmello e da Chiricò. Per i padroni di casa a segno Diop. Ultimo pareggio tra le due squadre è quello risalente alla stagione 2014/2015. Due pari finale per i dauni di Padalino che risposero al vantaggio iniziale siglato da Ripa con Iemmello e Cavallaro. Di Carmine fissò il finale sul pari. Zeman ha invece affrontato e battuto la Juve Stabia alla guida dei Satanelli nella stagione 2010/2011 grazie ai gol di Sau e Insigne. Negli ultimi 22 anni sono dieci i precedenti tra le due squadre tra Serie C1, C2 e C unica. Quattro le vittorie stabiesi, tre quelle foggiane e tre i pareggi. Una vittoria foggiana è stata ottenuta sul campo neutro di Sant’Antonio Abate nella stagione 2008/2009. Tre a due per i foggiani di Novelli che ribaltarono l’iniziale vantaggio di Capparella con i gol di Piccolo e la doppietta di Colombaretti. Ancora Capparella, su rigore, rese la sconfitta meno amara per i napoletani. Roboante, infine, il 4-1 della Juve Stabia al Foggia di Stroppa nella stagione 2016/2017: Liviero, Ripa, Sandomenico e Montalto i marcatori di giornata. Per i rossoneri Mazzeo su rigore siglò il momentaneo 2-1.

All’andata terminò uno pari allo Zaccheria con vantaggio degli ospiti di Panico e pareggio dei rossoneri a firma di Nicoletti.

Arbitro dell’incontro sarà Nicolò Marini di Trieste. Calcio d’inizio alle 21 per il match del “Monday night”.

Di seguito l’attuale rosa della Juve Stabia. Per ciascun calciatore, tra parentesi, provenienza, anno di nascita, presenze e reti aggiornate alla ventunesima giornata.

JUVE STABIA – Allenatore: Walter Novellino poi Stefano Sottili

PORTIERI

Andrea Dini (Proveniente dalla Fidelis Andria – 1996) (0/-0 + 18/-28 nella Fidelis Andria)

Giacomo Pozzer (Proveniente dalla Lucchese – 2001) (0/-0)

Danilo Russo (Confermato – 1987) (3/-2)



DIFENSORI

Marco Caldore (Confermato – 1994) (19/0)

Davide Cinaglia (Proveniente dal Gubbio – 1994) (8/0)

Ugo Dell’Orfanello (Proveniente dal Lavello – 2000) (1/0 + 13/0 nel Lavello)

Francesco Donati (Proveniente dall’Empoli – 2001) (20/0)

Giuseppe Esposito (Confermato – 1999) (4/0)

Ciro Panico (Proveniente dal Cosenza – 1999) (0/0 + 0/0 nel Cosenza)

Michele Peluso (Proveniente dalla Mariglianese – 2001) (0/0 + 15/1 nella Mariglianese)

Denis Tonucci (Proveniente dal Catania – 1988) (16/0)

Magnus Troest (Confermato – 1987) (8/0)



CENTROCAMPISTI

Daniele Altobelli (Proveniente dall’Arezzo – 1993) (15/0)

Guido Davì (Proveniente dal Modena – 1990) (16/0)

Bilal Erradi (Proveniente dalla Pro Vercelli – 2001) (0/0 + 7/0 nella Pro Vercelli)

Mariano Guarracino (Confermato – 2002) (8/0)

Jacopo Scaccabarozzi (Confermato – 1994) (16/0)

Nicolas Schiavi (Proveniente dal Novara – 1995) (10/0)

Niccolò Squizzato (Proveniente dall’Inter – 2002) (6/0)



ATTACCANTI

Accursio Bentivegna (Proveniente dall’Imolese – 1996) (20/6)

Tommaso Ceccarelli (Proveniente dal Catania – 1992) (1/0 + 12/0 nel Catania)

Vincenzo Della Pietra (Proveniente dal Genoa – 2002) (13/1)

Umberto Eusepi (Proveniente dall’Alessandria – 1989) (16/6)

Felice Evacuo (Proveniente dal Catanzaro – 1982) (16/2)

Matteo Stoppa (Proveniente dalla Pistoiese – 2000) (19/5)



CEDUTI NEL CORSO DELLA STAGIONE

Daniele Lazzari (P) (Confermato e poi svincolato – 1997) (2/-3)

Edoardo Sarri (P) (Proveniente dal Pontedera e poi ceduto al Cosenza – 1999) (16/-18)

Alberto Rizzo (D) (Confermato e poi ceduto al Foggia – 1997) (20/0)

Gianmarco Todisco (D) (Proveniente dal Torino e poi ceduto alla Pol.Santa Maria – 2002) (1/0)

Luca Berardocco (C) (Confermato e poi ceduto alla Carrarese – 1991) (18/1)

Victor Gomez (A) (Proveniente dal Formia e poi ceduto alla Folgore Caratese – 1994) (0/0)

Mirco Lipari (A) (Proveniente dall’Empoli e poi ceduto alla Juventus U23 – 2002) (7/0)

Giuseppe Panico (A) (Proveniente dal Novara e poi ceduto alla Pro Vercelli – 1997) (20/1)