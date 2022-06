A Foggia il primo torneo di calcio balilla

La Lega Italiana Calcio Balilla (Licb) sbarca in Capitanata, grazie all’Asd Mille Colori, la società sportiva che ha organizzato per sabato 11 e domenica 12, presso la Multisala Città del Cinema, a Foggia, la 1^ edizione di 'Sport per tutti' - Trofeo Città di Foggia, un evento dedicato a tutti gli appassionati di calcio balilla.

La manifestazione è stata organizzata in collaborazione con la Licb e gode del patrocinio della Federazione Italiana Giochi Tradizionali e del Comitato Provinciale dello Csen (Centro Sportivo Educativo Nazionale, ente di promozione sportiva).

"L’evento -racconta Paolo Caravella, responsabile dell’organizzazione- è stato ideato e allestito per diffondere la conoscenza e la pratica del calcio balilla, non soltanto con finalità ricreative -per le quali questa disciplina già conosce un grandissimo successo- ma anche con implicazioni agonistiche, in quanto di recente riconosciuto dal Coni e quindi organizzato secondo regolamenti e strutture simili a quelli di tutti gli altri sport. In più, volevamo distogliere, con una valida alternativa, i più giovani dalla prepotente “invasione” dei giochi elettronici e creare la “magia” dell’aggregazione, del voler passare qualche ora assieme, condividendo l’interesse per questa disciplina, magari con altri componenti della famiglia".