Quando la lotta si fa in acqua, i wrestler foggiani sono i più bravi

Grande successo per la quinta edizione del ‘Trofeo Apulia Beach Wrestling memorial Giuseppe Vitucci’ organizzato dall' A.S.D. ‘Evolution Artagon Foggia’ e promosso dalla F.I.J.L.K.AM. (Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali). Domenica scorsa una fiumana di atleti, società sportive e semplici cittadini ha partecipato all’evento sportivo dimostrando di apprezzare e così premiando la scelta coraggiosa fatta dagli organizzatori: portare la lotta in contesti diversi dalle strutture al chiuso, ovvero in spiaggia e in acqua.

Oltre cento atleti iscritti provenienti da otto regioni e tanti gli atleti stranieri. Il memorial, infatti, ha preso il via con il confronto fra 3 wrestler italiani e 3 provenienti dall’Albania nelle categorie -60 kg, -70 kg e -80 kg, terminato con la vittoria della rappresentativa Italiana per 2 ad 1. A seguire, il gioco del cerchio per i bambini dai 4 ai 9 anni e le gare di lotta sull’acqua e in spiaggia.

A portare a casa la medaglia l' A.S.D. ‘Evolution Artagon Foggia’ seguita dalla A.S.D. ‘Athlon judo/lotta Corato’ e dalla ‘A.S.D. Palomba Francesco Wellness Club’ di Molfetta. A rendere perfetta la macchina organizzativa, oltre agli organizzatori, c’erano anche tantissimi volontari: da quelli di ‘Save the Children’ a quelli dell'osservatorio ‘Giulia e Rossella centro antiviolenza ONLUS’. Testimonial dell'evento, Costantino Francesco olimpionico di lotta ad Atlanta 1996.