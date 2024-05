Scadenza per l'iscrizione alla Lega Pro del Foggia sempre più vicina, Episcopo rassicura: "Il riserbo non è disinteresse"

La sindaca di Foggia Maria Aida Episcopo rompe il silenzio sulle trattative per la cessione del Calcio Foggia 1920 e cerca di rassicurare la tifoseria e la città.

“L’amministrazione comunale, senza derogare dalla linea adottata all’insegna della responsabilità e della riservatezza nelle trattative poste in essere dopo il mandato conferito il 6 maggio scorso dal presidente del Calcio Foggia 1920, dott. Nicola Canonico, quale soggetto facilitatore tra eventuali interessati alle proposte da lui formulate, continua a mantenere il più assoluto riserbo, con la dovuta attenzione per la sempre più vicina scadenza del termine per l’iscrizione al Campionato 2024/25 di Lega Pro – fa sapere in una nota -. Confidiamo sempre in una positiva conclusione che garantisca l’obiettivo auspicato dall’amministrazione e della città tutta. Il nostro impegno è e sarà informare tutti su ogni eventuale, concreta e reale novità inerente le nostre possibilità di intervento”.