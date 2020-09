Torna il 'Torneo sociale', la manifestazione sportiva più longeva della città di San Severo

Il Torneo Sociale di tennis 'Sporting Club San Severo' sta per prendere il via. La 51^ edizione di questa importante manifestazione ha tutte le caratteristiche per essere uno dei più combattuti tornei di tennis dell’anno.

Il Torneo Sociale, che di solito si svolge sui campi del circolo sanseverese nel mese di giugno, ha subito uno slittamento di data a causa delle ripercussioni del lockdown e partirà il prossimo 07 settembre. Gare in programma: singolare maschile e femminile e doppio misto.

Il tabellone più numeroso sarà sicuramente quello del singolare maschile. Tra i quasi 50 iscritti è confermata la presenza dei vincitori delle scorse edizioni che resteranno gli uomini da battere. Valdemiro Niro e Gigi Olivieri rispettivamente la TdS n. 1 e n. 2 della manifestazione maschile hanno disputato e vinto in maniera alternata le finali delle ultime due edizioni.

Ai nastri di partenza anche molti quarantenni che nell’ultimo biennio hanno riscoperto la passione per la racchetta e che sicuramente daranno filo da torcere a tutti gli iscritti. Tra questi Marco di Capua, Danilo Pelosi, Giacomo Cardone, Roberto Piccaluga. Da sottolineare anche la presenza di Giorgio Dell’Aquila che a soli 12 anni parteciperà alla sua prima manifestazione.

In ambito femminile scontata la presenza di Daniela Piccaluga, vincitrice dell’edizione 2019, e da evidenziare la partecipazione, per la prima volta nel tabellone di singolare, di Giulia Mundi (appena 12 anni) e Lucia Giordano.

La vera sorpresa del torneo sociale sarà il tabellone di Doppio Misto. Ai nastri di partenza 14 coppie tra cui i vincitori dell’edizione 2019, Pierangelo Caccavelli e Daniela Piccaluga, e la presenza del giocatore più “diversamente giovane” del Club, Franco Cipriani, in coppia con Giusi Florio.

“Sarà una vera e propria festa del tennis” - spiega Antonello Del Sordo, DS dello Sporting Club - ci aspettiamo in campo tanto fair play e sano agonismo”. “Abbiamo fortemente voluto giocare anche quest’anno il Torneo Sociale nonostante tutto quello che fino ad ora è accaduto nel mondo – afferma il Presidente Ciro de Letteriis – il Tennis è lo sport più sicuro da praticare in questa fase di ripartenza e ci auguriamo che questa importante manifestazione sia motivo di rilancio per tutta l’attività del Circolo”

Il sorteggio dei tabelloni avverrà sabato 05 settembre alle ore 11.00 alla presenza del Presidente e di una delegazione di giocatori. Gli incontri saranno disputati a partire dalle ore 18.00 tutti i giorni dal prossimo 7 settembre.