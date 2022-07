Papazov è ufficialmente rossonero: il difensore bulgaro firma fino al 2025

Questo pomeriggio l'area comunicazione del Calcio Foggia 1920, ha reso noto di aver acquisito a titolo definitivo il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Tomislav Papazov. Il difensore si lega al club rossonero fino al 30 giugno 2025. Tomislav Papazov nasce a Pazardzhik in Bulgaria il 24 agosto 2001. Giovanissimo veste le maglie di Levski Sofia ed Hebar, vantando 64 presenze nella Vtora Liga (campionato cadetto bulgaro). Papazov ha avuto modo di mettersi in mostra nel corso del ritiro pre-campionato, ben figurando nel primo test amichevole con il Pordenone, guadagnandosi sul campo un posto in squadra. “Sono contento di essere un giocatore del Foggia. Ho visto tanti video dei tifosi e tutto questo per me è fantastico. Grazie allo staff, al direttore e al Presidente”, commenta emozionato Papazov.