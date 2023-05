Foggia ricorda Giancarlo Ravidà, il 19enne investito e ucciso da un'auto pirata: i suoi organi salvarono 9 vite

Tutto pronto per la terza edizione del ‘Memorial Giancarlo Ravidà’, il torneo di basket che il prossimo 6 giugno metterà insieme ragazzi con disabilità e normodotati. L’appuntamento è alle 18 presso la palestra comunale ‘Russo’ di Foggia. Si tratta di un progetto finalizzato alla promozione della cultura del dono organizzato dall’A.I.D.O. (Associazione Italiana per la Donazione di Organi, Tessuti e Cellule) di Foggia in collaborazione con ASD Lions Academy, Fenice Basket Foggia, Cooperativa Sociale Cammina con noi, Sanità + e CSV Foggia. Faranno parte del torneo le squadre curate dal coach Danilo Lamacchia.

“Lo sport è un fondamentale strumento di integrazione sociale – spiegano gli organizzatori – ed è per questo che abbiamo pensato di realizzare un progetto ludico-inclusivo che veda impegnati ragazzi normodotati e ragazzi con disabilità, in un torneo di basket”.

Il giovane foggiano Giancarlo Ravidà aveva 19 anni quando il 3 gennaio del 2015 è stato travolto e ucciso da un’auto pirata a Prato dove si era trasferito da poco insieme al padre. Dopo la morte, i genitori di Giancarlo hanno autorizzarono il prelievo di organi che hanno ridato la vita a 9 persone.