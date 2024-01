Taekwondo, il team Smiraglia conquista 24 medaglie conquistate in Abruzzo

Ben 24 le medaglie conquistate su tutti i gradini del podio dagli atleti del Team Smiraglia al campionato interregionale d'Abruzzo ospitato per la prima volta a Montesilvano nuovo comune interessato dal fenomeno Taekwondo.

Continua infatti il trend in crescita di questa disciplina sportiva che affascina sempre più praticanti e testimoniato anche dall'età di iscrizione alle gare sceso con i beginners ai 6 anni. Ma anche in palestra la frequenza da parte di atleti tra i 3 e 4 anni è in forte aumento a conforto dell'importanza formativa del Taekwondo. Ma torniamo alla gara di Montesilvano.

Sabato è stata la giornata dedicata ai più grandi junior che hanno confermato, come nelle precedenti gare disputate, la maturità tecnica raggiunta che permette loro di salire sempre sul gradino più alto del podio. La domenica è stata invece dedicata ai piccoli anche cinture bianche. Questa esperienza è stata vissuta con tanta curiosità dai bambini data dalla presenza degli arbitri, dagli schermi dei punteggi, dai coach e atleti che si alternavano sul campo gara, ai ben 5 campi gara presenti.

L'obiettivo di sperimentarsi e sperimentare la partecipazione ad una gara con tutte le emozioni conseguenti è stato raggiunto. Nonostante gli anni trascorsi sui campi gara assistere a questi incontri è sempre arricchente, oltre ai consueti consigli, quando si tratta di bambini così piccoli, si dispensano tanti sorrisi e abbracci. La partecipazione a queste gare aperte a tutti costituisce un buon allenamento in vista di appuntamenti più importanti stabiliti dalla Federazione nei quali è in gioco il futuro agonistico di ogni atleta come il prossimo del team Smiraglia a febbraio al Campionato Italiano Cadetti cinture nere che si svolgerà a Torino.