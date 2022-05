Taekwondo, brillano le piccole stelle del team Smiraglia: ben 11 medaglie al campionato interregionale

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di FoggiaToday

I più piccini (nati dal 2011 al 2016) del Centro Taekwondo Foggia Team Smiraglia sono stati i protagonisti della "favola" che li ha visti competere al Campionato interregionale kids - children e beginners Puglia 2022 lo scorso weekend al Palaflorio di Barii. Tutti alla prima esperienza, tutti desiderosi di cimentarsi, di mettere in campo quanto appreso in palestra e soprattutto tutti attenti ai suggerimenti dati sul campo di gara dal loro coach e maestro Giuliano Smiraglia.

Non una gara, ma una festa, un momento per restituire la fiducia accordatagli nei duri allenamenti in palestra. I risultati ottenuti sono stati sbalorditivi. Ben 11 gli atleti saliti sul podio: medaglia d'oro per Bruno Ciro, Chiarot Aurora, De Filippis Luciano e Siccotti Roberto. Argento per Bombacigno Luigi e Rossi Gaetano Pio, bronzo per Chinni Francesco, Di Paolo Raffaele, Frascaria Mattia, Nota Andrea e Rossi Francesco Pio. Dopo lo stop forzato di 2 anni di gare riprendere con tanta energia e tanta voglia di vincere è stimolante e premia i quotidiani sacrifici del Centro Taekwondo. 500 gli atleti partecipanti e provenienti da tutte le regioni italiane. Il Team Smiraglia è risultata la 3^.