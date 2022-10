Circolo ‘Padel dream’ apre a Lucera

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di FoggiaToday

Ha aperto venerdì 14 ottobre, alle 18, circolo Padel Dream di Lucera, di proprietà della società trentina Ice Dream Srl, affidato in gestione alla Padel Dream Sdd. La struttura sportiva si trova in Via Delle Porte Antiche, ed è affiliata alla Fit n. iscrizione 16090522.



E’ il primo circolo padel esclusivo della città federiciana, su cui la società ha voluto investire dotandosi di un impianto dagli alti standard qualitativi, installato dalla società spagnola Gimpadel. Il campo ha un’area di dieci metri di larghezza e di venti metri di lunghezza circa, con un terreno blu in erba sintetica e con un’illuminazione a led che ne permette l’utilizzo ad ogni ora.



All’interno del circolo è presente una club house, con bagni e spogliatoi, e un bar il ‘Dream Lounge’, che dà valore aggiunto all’intera struttura sportiva, dove i tesserati potranno trattenersi, per consumare una colazione, un aperitivo esclusivo o semplicemente godersi il match dall’alto della terrazza panoramica.



Venerdì, il campo è stato inaugurato con una prima partita che ha visto sfidarsi due ospiti d’eccezione, i noti personaggi televisivi e inviati di ‘Striscia la Notizia’ Moreno Morello e Jimmy Ghione. Il taglio del nastro è stato affidato all’amministratore unico della Ice Dream Srl, dott. Tommaso Mazziotti, e al manager di struttura, Alessandro Gisoldi, con tutto il suo staff. A chiudere la serata un dj set affidato al noto produttore discografico e conduttore radiofonico italiano, Joe T. Vannelli. "Ci auguriamo – ha commentato l’amministratore Mazziotti - che il circolo Padel Dream farà da incentivo, per i cittadini di Lucera, giovani e meno giovani, ad avvicinarsi a questo sport tanto in voga in questo momento, favorendo l’esercizio fisico, la socialità e l’aggregazione, quella sana!". Sono previsti infatti corsi sia per grandi che per bambini, tenuti da maestri esperti, il primo open day gratuito si terrà domenica 16 ottobre, dalle 10.30 alle 16.30. Sarà possibile, già da sabato 15 ottobre, prenotare la partita in maniera semplice e veloce, scaricando l’app gratuita ‘Padel Dream’ per android e iOS. Ingresso solo su invito, per accredito giornalisti inviare una mail a: info@padeldream.it