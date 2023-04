Taekwondo, tre medaglie per il team Smiraglia al Campionato Italiano

A Bagheria, in Sicilia, le cinture rosse junior e senior hanno dato vita, sabato e domenica scorsi, ai due giorni di gare del Campionato Italiano a loro dedicato. Una competizione appassionata e piena di emozioni che ha messo in luce la grinta dei tre giovani atleti del Centro Taekwondo Foggia partecipanti, tutti e tre medagliati! Alessandro Magistro ha conquistato la medaglia d’argento dopo una finale al cardiopalmo con un atleta con più esperienza, a Francesco La Grasta e Francesco Chinni è toccata la medaglia di bronzo che non ha un sapore amaro perché raggiunta dopo due ottimi incontri disputati . Con le tre medaglie ottenute la società del Team Smiraglia si è classificata nona su 60 società partecipanti. Il plauso per questo risultato va ai tre giovani atleti, alla loro costanza, alla loro tenacia, ma soprattutto al loro instancabile Maestro Smiraglia Ugo che li ha accompagnati in questa lontana trasferta e che li allena ogni giorno plasmando i loro muscoli e la loro voglia di migliorarsi. E proprio un allievo del Maestro Ugo Smiraglia, atleta dei tempi “passati” del Centro Taekwondo Foggia, oggi a sua volta maestro e fondatore di una società ad Avellino, Luigi Saldutto che ha indossato anche i panni della Nazionale Taekwondo, ha partecipato a Bagheria alla competizione riservata alla categoria Master (over 40) arrivando secondo. Insomma due giorni di gioia e sudore al palazzetto dello sport di Bagheria dedicato a 'Carlo Alberto Dalla Chiesa ed Emanuela Setti Carraro' .