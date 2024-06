Taekwondo, la Puglia vince la Dream Cup: in squadra atleti del team Smiraglia

Rientrato in sede dopo 4 giorni gara, lunedì compreso, il Team Smiraglia ha portato a casa importanti risultati. Primo fra tutti quello degli atleti Ludovica de Vito e Alessandro Magistro, la prima di diciassette e il secondo di 15 anni, entrambi juniores, le due cinture nere del Team Smiraglia facenti parte della squadra regionale, che hanno contribuito al successo della Puglia nell'annuale gara della Dream Cup anche detta Coppa Italia, che celebra il meglio del taekwondo nazionale.

La competizione si è svolta a Roma nella splendida cornice del Foro Italico e ha regalato emozioni indimenticabili ai numerosissimi tifosi accorsi da tutta Italia. Una gara che ha visto tutte le regioni rappresentate dai loro due migliori atleti di ogni categoria.

La Puglia ha vinto questa prestigiosa coppa per la terza volta consecutiva e quinta in assoluto confermandosi quella con i migliori atleti in questa spettacolare disciplina. Magistro è riuscito a riprendersi la vittoria che gli era sfuggita di mano per un soffio ai Campionati Italiani giusto un mese fa sconfiggendo, appunto, l'attuale detentore del titolo italiano: una conquista arrivata al termine di tre round in cui l'atleta foggiano ha dato mostra delle sue grandi capacità non solo tecniche ma anche strategiche, perchè il taekwondo, come del resto tutti gli sport in cui hai di fronte uno sfidante, è valutazione, reazione e applicazione degli schemi imparati in palestra.

Ludovica ha lasciato tutti a bocca aperta perchè è riuscita a superare atlete con tanta esperienza in più. Tre gli incontri che ha affrontato con tanta grinta e determinazione. In contemporanea, sempre al Foro Italico domenica si è svolta l'ultima giornata del Kim e Liu' il torneo dedicato ai più piccoli. Tante le medaglie vinte dai pulcini.