Taekwondo, il Team Smiraglia brilla in Calabria: sette atleti salgono sul podio

Nuovi allori per gli allievi del team Smiraglia ai Campionati interregionali che si sono svolti a Rossano (Calabria). Il calendario federale prima dell’estate si sta assottigliando e queste ultime occasioni di confronto sono indispensabili per valutare l’efficacia dell’allenamento svolto durante l’inverno. Il bilancio fatto è assolutamente positivo per la soddisfazione del Maestro e degli atleti.

In Calabria infatti su 8 partecipanti 7 sono stati medagliati. 2 le medaglie d’oro conquistate da Avantaggiato Federica e Frascaria Sabrina (rispettivamente alla loro 4 ^ e 5^ gara, hanno sempre ottenuto l’oro e data la loro giovane età e cintura). Argento a La Grasta Lucia, Farina Francesco, De Vito Ludovica e Rega Giulia. Il bronzo invece è andato all’atleta Magistro Alessandro. Niente di fatto per il nostro cadetto Frascaria Mattia che purtroppo si è trovato di fronte un’atleta con più esperienza di lui. Non è cosa semplice diventare perfetti nella pratica di questa disciplina sportiva, l’importante è però gestire le imperfezioni.

Reggere la pressione, sopportare la stanchezza, reagire agli imprevisti e alle cadute. Questo significa essere un’atleta agonista: superare l’ansia della competizione, essere forti quando gli altri ci vorrebbero deboli. L’allenamento è tutto questo e lo sanno bene questi giovanissimi competitors. E per confrontarsi con altri atleti non solo durante le gare, sono state tre le società (una di Lecce, la seconda di Bari e l’altra di Avellino) che si sono allenate presso il centro taekwondo Smiraglia.