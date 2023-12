Il Taekwondo si apre agli over 60

La Fita (Federazione Italiana Taekwondo) in collaborazione con il Dipartimento per lo Sport e l'Università di Foggia ha promosso già da qualche mese il progetto 'Taekwondo Intergenerazionale: lo Sport di nonni e nipoti' finanziato da Sport e Salute, che mira ad avvicinare la popolazione over 60 al mondo dello sport in generale e al Taekwondo in particolare.

Infatti è ormai consolidato come la pratica di arti marziali in età avanzata possa indurre effetti benefici sulla consapevolezza del corpo, l'umore, il benessere e la prevenzione delle cadute, migliorando aspetti, tra gli altri, quali equilibrio e forza muscolare. Inoltre il Taekwondo include oltre alla disciplina del combattimento, quella delle forme (combattimento prestabilito contro avversari immaginari) che risultano particolarmente adatte per persone in età avanzata in quanto oltre ai benefici fisici apporta grande giovamento a carico dei processi cognitivi, specialmente in termini di attenzione, di velocità dei movimenti, dei processi decisionali e nella gestione delle emozioni.

I miglioramenti raggiunti sono stati valutati dall'Università di Foggia, Medicina dello Sport, attraverso test valutativi somministrati con cadenza prestabilita. Il Maestro Ugo Smiraglia è il tecnico federale designato dalla Federazione appositamente preparato per questo tipo di progetto presso il Centro di preparazione olimpica di Formia. Il progetto prevede anche sessioni di allenamento tra gli over 60 nonni e i loro nipoti anch'essi praticanti il taekwondo. Avvicinatisi all'inizio per semplice curiosità, i praticanti si sono entusiasmati a tal punto da trascinare in quest'avventura amici e parenti, senza saltare lezioni con lo slancio che sembra non solo appartenere solo al mondo dei giovani.