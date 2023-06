Taekwondo, la ‘Wu Tao’ di Foggia conquista 5 medaglie al torneo ‘Kim e Liù'

Tornano a casa con importanti medaglie i piccoli atleti della scuola di arti marziali ‘Wu Tao’ di Raffaele Toscano e Annarita De Padova.Nella fase finale del torneo di taekwondo ‘Kim e Liù'’ che si è svolto presso il Foro Italico a Roma, la società foggiana ha infatti conquistato ben 5 medaglie: un oro per Aurora Chiarot, due argento per Nicole Accettulli e Serena Carella e due bronzo per Greta Polignano e Giulia Montorio.

I combattenti dauni hanno avuto la meglio su circa 1500 atleti provenienti da tutta Italia e persino da Grecia, Irlanda e Andorra. Soddisfatti i tecnici anche per le prestazioni dei non medagliati che hanno mostrato tecnica e abilità contro avversari che sono saliti sul gradino più alto del podio. Ora si pensa già alle prossime gare.