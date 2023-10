En plein dei giovani karateki della 'Leone'

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di FoggiaToday

Nelle ultime due settimane si sono svolte le fasi regionali di qualificazione ai Campionati Italiani Cadetti a Noicattaro e Juniores a Leverano, specialità Kumite (combattimento a contatto controllato) alle quali hanno preso parte gli atleti allenati dal Maestro di Karate Cosimo Leone. En plein di tutti i ragazzi che si sono qualificati per i prossimi campionati italiani di Ostia Lido a Roma.

Ad iniziare la straordinaria performance ci hanno pensato Vincenzo Stellabotte e Raffaele Capocchiano, che hanno rispettivamente conquistato una medaglia d’argento e una di bronzo nei cadetti maschili categoria -63 kg, spalancandosi l’accesso ai campionati Italiani di categoria, che si svolgeranno i prossimi 21 e 22 ottobre. Ma non saranno i soli a prendervi parte perché nei cadetti femminili ricordiamo la fantastica medaglia di bronzo vinta lo scorso anno dalla leonessa Ilaria Leone.

La giovanissima figlia d’arte, grazie a questo splendido risultato, si è qualificata di diritto alla competizione anche per quest’anno, bypassando la selezione regionale e sperando di ripetere il grosso risultato ottenuto ed anche, perché no, cercare di migliorarlo.

L’avvincente kermesse si è conclusa con Antonio Morelli che si è aggiudicato il pass per i campionati italiani Juniores del 4 e 5 novembre con una fantastica medaglia d’oro. Soddisfatto ed orgoglioso dei propri allievi, il maestro Leone li ringrazia per gli ottimi risultati ottenuti, a dimostrazione che la competenza del coach, unita allo spirito di sacrificio e all’umiltà degli atleti, rappresentino il connubio perfetto per continuare a sperare in altrettanti fantastici traguardi.