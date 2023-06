Stefano Tacconi trasferito a Casa Sollievo. Il figlio: "Papà sta migliorando"

“Le condizioni di papà sono in miglioramento”. È Andrea Tacconi a farlo sapere direttamente da Casa Sollievo della Sofferenza dove il padre Stefano è stato trasferito ieri. Fino a settembre, infatti, l’indimenticato portiere della nazionale e della Juventus proseguirà la riabilitazione proprio a San Giovanni Rotondo.

“Abbiamo preso questa decisione per far continuare a papà il percorso riabilitativo e per il legame che c’è sempre stato tra noi e l’ospedale di San Giovanni Rotondo” aveva scritto due giorni fa sui social il giovane.

Nel 2019, l’ex portiere perugino aveva fatto visita ai piccoli pazienti dell’oncoematologia pediatrica dell’ospedale garganico e in quell’occasione aveva dichiarato: “Padre Pio ce l’ho sempre con me, nel mio cuore. Pregherò che non aiuti solo me, e stia vicino anche a tutti quei bambini e alle loro famiglie”. E oggi, ad un anno di distanza dall’emorragia cerebrale che lo colpì durante un evento di beneficenza e dopo tanta riabilitazione, ritorna a San Giovanni Rotondo.

"Cammina sempre con un supporto – ha detto all’Ansa Andrea – però è migliorato molto. I dottori dicono che la sua fortuna è aver sempre giocato a calcio, il suo fisico è diverso da quello degli altri pazienti. Ci vorrà del tempo, però ci sta mettendo la buona volontà come quando giocava". E ha confessato che il suo sogno è quello di portare il papà, appena possibile, allo stadio “per fare un giro di campo, così almeno saluta tutte le persone che gli sono state vicine in questo periodo".

E riguardo la decisione di trasferirlo a Casa Sollievo della Sofferenza, la moglie Laura non ha dubbi: “il tragitto sarà ancora lungo – ha detto – ma essere in questo posto ci dà molta forza e molto coraggio".