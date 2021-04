Stadi vuoti ma Foggia non rinuncia alla coreografia: la Curva Sud riempie gli spalti dello Zac

Stadi ancora vuoti a causa delle misure anti contagio, ma la Curva Sud Piero La Salandra non rinuncia alla coreografia e riempie il vuoto lasciato dal pubblico allo Stadio Zaccheria con un telone di 70 metri per 16.

I colori sociali, lo stemma della città, i satanelli e il logo della Curva Sud occupano così gli spalti. Anche senza pubblico, assente suo malgrado, lo Zac è uno spettacolo.

Il mega striscione è stato montato oggi, in occasione della gara Foggia-Paganese, in programma alle 15, valida per la 36esima giornata del Campionato di Lega Pro, Girone C.