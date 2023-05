Sofia Metauro trionfa al Campionato nazionale Gold nella sciabola femminile under 20

Grande soddisfazione per la scherma pugliese con Sofia Metauro del Circolo Schermistico Dauno che si aggiudica il titolo tricolore nella sciabola femminile Under 20 in occasione del Campionato Nazionale Gold Cadetti e Giovani disputato a Riccione.

L’atleta foggiana, classe 2007, è stata esentata del primo turno della diretta in virtù di un’ottima fase a gironi ed ha iniziato il suo percorso battendo 15-12 Martina Calderini del Frascati Scherma negli ottavi, poi ha sconfitto Azzurra Strati della Fides Livorno per 15-9 nei quarti e Sofia Martinelli (Padova Scherma) per 15-8; infine nell’assalto decisivo si è imposta col punteggio di 15-10 su Lidia Radoi (Puliti Lucca), di due anni più grande di lei.

Un risultato davvero notevole, in considerazione che di fatto Sofia Metauro è anagraficamente una Under 17 ma ha vinto il titolo nazionale nella categoria superiore.