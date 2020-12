La legge dello 'Zac' si impone sul Palermo: D'Andrea e Rocca stanano i rosanero, Foggia in zona playoff

Non ha mai rinunciato alla propria filosofia di gioco, cercando il fraseggio corto anche tra pozzanghere e zolle appesantite dalla copiosa pioggia di queste ultime ore. Un atteggiamento che ha premiato il Foggia, vittorioso contro una squadra attrezzata per arrivare in zona playoff, il Palermo, lì dove ora c'è proprio la squadra di Marchionni, e con grandi meriti.

Gli stessi che accompagnano la vittoria di oggi, giunta in poco più di mezz'ora, grazie al velenoso diagonale di D'Andrea, alla seconda gioia stagionale, e al chirurgico destro dal limite del sempre più decisivo Rocca, rispettivamente al 17' e al 36'. Per la squadra di Boscaglia, solo il rimpianto per il palo colpito dall'ex rossonero Floriano, pochi minuti dopo il vantaggio di D'Andrea. Ma si tratta di un episodio che non legittima le eventuali recriminazioni dei rosanero, raramente pericolosi dalle parti di Fumagalli, né superiori dal punto di vista del gioco, soprattutto nella seconda parte del match, quando un po' tutti si aspettavano un assedio nella trequarti rossonera. Vince il Foggia, al secondo successo di fila, che dà un calcio alle polemiche e a certi episodi che col calcio c'entrano davvero poco.