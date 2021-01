Un 'golazo' di Dell'Agnello salva il Foggia: con la Juve Stabia di Padalino i rossoneri trovano il pari nel finale

Una squadra che non muore mai. Da qui si riparte, da qui deve ripartire il Foggia, che riesce a mantenere in vita la sua striscia di risultati utili consecutivi, evitando la sconfitta interna contro una Juve Stabia migliore - specie nel primo tempo - per qualità della manovra e produzione offensiva. Due i protagonisti in casa Foggia: Ermanno Fumagalli, autore di tre interventi provvidenziali, specie quello su Romero a tempo scaduto, e Simone Dell'Agnello, il cui gol (e che gol) strozza i sogni di gloria della formazione di Padalino e, forse, dà inizio a una nuova parte di stagione fin qui piuttosto avara di emozioni - a livello personale - oltre che di gol.

PRIMO TEMPO - 3-5-2 contro 4-3-3, moduli diversi, ma filosofie di gioco simili. Due squadre che cercano di produrre gioco manovrato e di qualità. Ma tra Marchionni e Padalino chi riesce a tradurre sul campo la bontà delle primordiali intenzioni è solo il tecnico foggiano di nascita. E lo si intuisce sin dalle prime battute. Dura meno di otto minuti l’esperimento Del Prete come quinto di centrocampo. Durante il primo e ultimo scatto della sua brevissima partita, l’ex Perugia sente tirare il flessore e lascia il campo a Di Masi. Infortunio che, forse, incupisce ulteriormente un Foggia privo di idee e atleticamente piuttosto sulle gambe. Per la Juve Stabia diventa tutto più facile: magistralmente guidata da Berardocco che detta i tempi di gioco a suo piacimento, la squadra di Padalino si fa preferire per idee, movimenti senza palla e copertura del campo. Il lavoro degli esterni bassi e alti, spesso supportati anche dalle mezzali quando tendono ad aprire il campo, crea una sistematica superiorità numerica sulle corsie. Di Jenno è in perenne difficoltà nel contenere le sovrapposizioni di Garattoni e gli inserimenti di un ispirato Fantacci. Lo stesso accade dall’altra parte con Orlando, Rizzo e Vallocchia. L’unico elemento in casa rossonera che non sembra essersi mai fermato è Fumagalli: lo schiaffo con cui ricaccia indietro la deviazione di Romero su perfetto cross dalla sinistra, vale un gol, tanto quanto il successivo liscio con cui Mastalli grazia i padroni di casa. Tre minuti dopo, al 17’, serve la compiacenza della dea bendata per spostare di venti centimetri oltre il palo, lo splendido sinistro a giro di Fantacci. Non pervenuto il Foggia, che oltre ad apparire in evidente ritardo fisico, è povero di idee, e la povertà di soluzione spesso ha come conseguenza la ricerca spasmodica del lancio lungo. Lo zero a zero con cui va in archivio la prima frazione appare un atto di profonda indulgenza per i padroni di casa.

SECONDO TEMPO – Con una squadra che palleggia meglio di te, se vuoi avere chance devi alzare il ritmo e soprattutto la pressione. Di peggio, rispetto alla prima frazione, il Foggia non può fare. E infatti l’approccio alla partita nella seconda parte di gara è sicuramente più accettabile. Con una maggiore aggressività anche i giocatori più importanti tra i padroni di casa riescono a salire in cattedra, come Rocca. Tuttavia, manca il quid negli ultimi quindici metri. L’undici di Padalino, invece, sembra perdere progressivamente lucidità, eppure riesce ugualmente a sbloccarla. Per la verità, il rigore di Berardocco appare più generoso che netto. Ma intanto gli ospiti vanno avanti. E potrebbero anche raddoppiare, ma Fumagalli sbarra ancora la strada a Romero. Marchionni si gioca poco dopo la carta Balde, per aggiungere fisicità e presenza offensiva dalla trequarti in su, attendendo il minuto 38 per giocarsi il terzo e ultimo slot: dentro Dell’Agnello, Garofalo e Morrone per Curcio, D’Andrea e Salvi. Per una volta dalla panchina arriva l’acuto. Di Dell’Agnello, per la precisione, che da posizione impossibile trova un tracciante che va a morire sotto il sette alla destra di un intontito Tomei. Pareggio quasi insperato, ma che premia la resilienza della squadra di Marchionni, che addirittura prova a vincerla nel finale. Tuttavia, mancano la lucidità e un po’ di qualità nella scelta finale. Una scelta scellerata è quella che in pieno recupero compie Gavazzi, che battezza male un pallone mancando il controllo e mandando in porta Romero, il quale - tanto per cambiare - trova sulla sua strada un insuperabile Fumagalli. Finisce 1-1. I rossoneri falliscono l’occasione di prendersi il terzo posto in solitudine, ma la storia del match non autorizza il ricorso alle lamentele.

Foggia-Juve Stabia 1-1

FOGGIA (3-5-2) Fumagalli; Anelli, Gavazzi, Germinio; Del Prete (8’st Di Masi), Vitale (26’st Balde), Salvi (39’st Morrone), Rocca, Di Jenno; Curcio (38’st Dell’Agnello), D’Andrea (39’st Garofalo). A disposizione: Vitali, Galeotafiore, Dell’Agnello, Raggio Garibaldi, Agostinone, Garofalo, Morrone, Lucarelli, Pompa, Cardamone. All. Marchionni

JUVE STABIA (4-3-3) Tomei; Garattoni, Troest, Allievi, Rizzo; Mastalli (9’st Scaccabarozzi), Berardocco, Vallocchia (39’st Codromaz); Fantacci (32’st Golfo), Romero, Orlando (39’st Ripa). A disposizione: Lazzari, Russo, Guarracino, Ripa, Codromaz, Oliva. All. Padalino

Arbitro: Colombo di Como – Assistenti: Pascali e Cavallina

Marcatori: 17’st rig. Berardocco (J), 41’st Dell’Agnello (F)

Ammoniti: Vallocchia (J), Garattoni (J), Fumagalli (F), Berardocco (J)