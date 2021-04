Calcio Foggia, il 14 e 21 aprile i recuperi delle gare con Palermo e Monopoli: la fine del campionato slitta al 2 maggio

Saranno recuperate mercoledì 14 e mercoledì 21 aprile le due gare contro Palermo (al 'Barbera') e Monopoli (allo 'Zaccheria') rinviate a causa dei numerosi casi di infezione da Covid registrati nel gruppo squadra dei rossoneri e della formazione barese.

Proprio per consentire i recuperi delle diverse gare rinviate in queste settimane, il Consiglio Direttivo della Lega Pro ha deliberato lo slittamento delle ultime tre giornate di ritorno della regular season, che non si concluderà più domenica 25 aprile, ma domenica 2 maggio.

Inoltre, cambia anche l'orario di inizio della sfida tra Foggia e Paganese, in programma domenica 18 aprile. Il calcio di inizio sarà alle 15.