Il Foggia si prepara al derby: rossoneri inseriti nel girone C con il Bari (ma prima serve l'iscrizione)

Dopo tre stagioni, la Puglia calcistica si prepara al nuovo derby tra Foggia e Bari. La Lega Pro ha infatti ufficializzato la composizione dei tre gironi della stagione 2020/2021. Com'era già immaginabile, i rossoneri saranno inseriti nel girone C, insieme alle altre squadre del sud. Stesso destino per il Bisceglie, riammesso in terza serie al posto del Picerno.

Come già evidenziato dal Consiglio Federale, le due società avranno 10 giorni di tempo per formalizzare l'iscrizione al campionato. Le procedure saranno poi esaminate dalla Covisoc e dalla Commissione criteri infrastrutturali e sportivi-organizzativi. Ragion per cui, nel girone C compaiono una X e una Y. E lo stesso accadrà nella giornata di domani quando verranno sorteggiati i calendari dei tre gironi (diretta su Raisport).

Il Consiglio Direttivo si è infine dato appuntamento alla prossima riunione che si terrà entro i primi giorni della prossima settimana per approfondire le tematiche relative alle difficoltà attuative dei protocolli sanitari, alla necessità di una graduale riapertura degli stadi ed alla ripartizione dei contributi rivenienti dalla mutualità ex legge Melandri.

Le squadre partecipanti ai tre gironi di Serie C

GIRONE A: Albinoleffe, Alessandria, Carrarese, Como, Giana Erminio, Grosseto, Juventus U23, Lecco, Livorno, Lucchese, Novara, Olbia, Pergolettese, Piacenza, Pontedera, Pro Patria, Pro Sesto, Pro Vercelli, Renate.

GIRONE B: Arezzo, Carpi, Cesena, A.J. Fano, Feralpisalò, Fermana, Gubbio, Imolese, Legnago Salus, Mantova, Matelica, Modena, Padova, Perugia, Ravenna, Sambenedettese, Sudtirol, Triestina, VirtusVecomp Verona, Vis Pesaro.

GIRONE C: Avellino, Bari, Casertana, Catania, Catanzaro, Cavese, Juve Stabia, Monopoli, Paganese, Palermo, Potenza, Teramo, Ternana, Trapani, Turris, Vibonese, Virtus Francavilla, Viterbese, X (Bisceglie in attesa dell'iscrizione), Y (Foggia in attesa dell'iscrizione).