Dell'Agnello non basta, il Foggia cade a Catania. E Marchionni perde anche Rocca

Dopo sette risultati utili consecutivi si ferma la marcia del Foggia, che inciampa al ‘Massimino’ di Catania. Una sconfitta senza appello. Meglio, molto meglio la squadra di Raffaele, per qualità delle proposte e organizzazione, fronteggiate da un Foggia fratello gemello di quello che sei giorni fa era riuscito a evitare il k.o. con la Juve Stabia. Il secondo gol di fila di Dell’Agnello a fine primo tempo (in risposta all’iniziale vantaggio di Dall’Oglio), non è bastato a scongiurare la sconfitta, decretata da Piccolo in avvio di ripresa. E per la serie “piove sul bagnato”, Marchionni deve incassare anche l’infortunio di Rocca, uscito alla fine della prima frazione per un guaio muscolare.

Seguono aggiornamenti