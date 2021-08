Serie C, per il Foggia esordio in notturna a Viterbo: la 'prima' allo Zac di pomeriggio

La 'prima' allo Zaccheria è in programma domenica 5 settembre alle ore 17.30, quando in Capitanata giungerà il Potenza. Sei giorni dopo, ancora di sabato sera, i rossoneri riceveranno la Turris.

