Futsal, il Manfredonia torna al successo nel derby con il Giovinazzo

Dopo tre sconfitte il Vitulano Drugstore Manfredonia torna finalmente alla vittoria e lo fa in grande stile. In una spettacolare cornice creata dai tifosi al PalaScaloria, mai così presenti in questa stagione, si è consumato un caldissimo derby con il Defender Giovinazzo. Gli avversari sono una società storicamente di alto livello, a pari punti con i sipontini prima della tredicesima giornata di Serie A2 Girone C 2022/23 e provenienti da quattro vittorie di fila dove hanno dimostrato tutta la qualità della rosa. Il risultato ha premiato però i manfredoniani, che si piantano al quarto posto in zona playoff a 23 punti, tenendo a distanza numerose squadre tra le quali i giovinazzesi.

CRONACA Si comprende da subito che partita sarà il derby: focosa. Entrambe le squadre da subito si mostrano subito offensive, ma mentre nella prima frazione di gioco Yuri Pozzo cala come suo solito delle strepitose parate, la rete del bravo Stino Di Capua viene violata da Alexander Dall'Onder, che trova la seconda rete in due partite con il Vitulano Drugstore Manfredonia. La situazione rimane la medesima, ma arriva ancora un gol dai padroni di casa: il sipontino Raffaele Lupoli spara in porta un missile da distanza impossibile. Nella ripresa parte forte il Defender Giovinazzo, che trova la rete con il sempre presente Nicolò Roselli. Segue quasi un quarto d'ora di grande battaglia, occasioni e un pelo di nervosismo causato dall'importanza della partita e dal grande agonismo delle due formazioni. Rompe la situazione il gol di Alemão, che nel momento del bisogno trova l'allungo con il suo secondo gol in due presenze. Carta power play calata: entra il portiere di movimento per gli ospiti, ma il primo risultato ottenuto è un recupero dei biancocelesti, con il capitano João Fred che a porta vuota torna a segnare. L'assalto però non si ferma e Roselli, da portiere di movimento, accorcia le distanze. Nell'ultimo minuto di assalto verde, c'è invece un contropiede dei padroni di casa: João Fred, infilandola nel sacco, aggancia Brunelli sulla cima della classifica marcatori con 21 gol in stagione, ma soprattutto chiude i giochi: 5-2 il risultato finale.

FORMAZIONI

Vitulano Drugstore C5 Manfredonia: Mura A., Berardinetti, Mura G., Nenna, Murgo, Mancusi, Alemão, Soloperto, Lupoli, Fred, Pozzo, Dall'Onder. All. Cundari.

Defender Giovinazzo: Binetti, Menini, Piscitelli, Fermino, Palmietta, Silon, Di Capua, Marzella, Solimini, Roselli, Toma, Jander. All. Faele.

TABELLINO:

Vitulano Drugstore C5 Manfredonia: 7'01"pt Dall'Onder, 13'03"pt Lupoli, 14'55"st Alemão, 15'49"st, 19'06"st Fred.

Defender Giovinazzo: 1'35"st, 18'06"st Roselli.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI Vitulano Drugstore C5 Manfredonia: Murgo (G). Defender Giovinazzo: Menini (G).

Foto: Federico Guerra